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القبض على سيدة لاتهامهما بقتل زوجها بدس مادة مخدرة فى العصير بالظاهر

الإثنين، 13 مايو 2019 10:32 م
القبض على سيدة لاتهامهما بقتل زوجها بدس مادة مخدرة فى العصير بالظاهر كلابش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سيدة لاتهامهما بقتل زوجها، عن طريق دس منشطات ومواد مخدرة فى العصير وتقديمها له بمنطقة الظاهر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا من أسرة عامل بوفاته داخل أحد المستشفيات الحكومية، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص، أن سبب الوفاة لوضع منشطات داخل طعام، وعصير كان يتناوله المجنى عليه. 
 
وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، بسبب وجود علاقة مع أخر، واتفقا على التخلص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، وتم ضبطهم وتم تحرير المحضر اللازم.
 
 
 

 


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