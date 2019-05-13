الصين ترد على واشنطن وتفرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أمريكى

رويترز

فرضت الصين، اليوم الإثنين رسوم استيراد على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار، مشيرة أن رسوم الاستيراد الجديدة على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو.

وأكدت الصين فى بيان إنها ستفرض رسوما تدور بين 5% و25% على السلع الأمريكية، مشيرة إلى أنها تعتزم فرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أمريكى.