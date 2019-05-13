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الإثنين، 13 مايو 2019 02:44 م
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الصين ترد على واشنطن وتفرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أمريكى

الإثنين، 13 مايو 2019 02:19 م
الصين ترد على واشنطن وتفرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أمريكى رئيس الصين
رويترز
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فرضت الصين، اليوم الإثنين رسوم استيراد على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار، مشيرة أن رسوم الاستيراد الجديدة على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو.
 
 
وأكدت الصين فى بيان إنها ستفرض رسوما تدور بين 5% و25% على السلع الأمريكية، مشيرة إلى أنها تعتزم فرض رسوم استيراد على أكثر من 5 آلاف منتج أمريكى.
 
 

وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التى فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضى وقال إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أى زيادة فى الرسوم الجمركية.

 

 

وكتب ترامب على تويتر قائلا "لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم، التى تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم... على الصين ألا ترد - لن يزداد الوضع إلا سوءا!" مضيفا أن من الممكن تفادى الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى.

 

 

وتابع "قلت بصراحة للرئيس شى ولجميع أصدقائى الكثيرين فى الصين إن الصين ستتضرر بشدة إذا لم تبرم اتفاقا لأن الشركات ستضطر لمغادرة الصين إلى دول أخرى. سيكون الشراء فى الصين باهظ التكلفة للغاية. وصلتم إلى اتفاق رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم!".

 


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