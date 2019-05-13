video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العالمية: رصد ثلاثمائة ألف حالة اشتباه بالكوليرا فى اليمن

الإثنين، 13 مايو 2019 04:53 م
الصحة العالمية: رصد ثلاثمائة ألف حالة اشتباه بالكوليرا فى اليمن مرض الكوليرا يتفشى فى اليمن
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت إحصائية حديثة لمكتب منظمة الصحة العالمية في الیمن، أن عدد الإصابات المشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا تجاوز ثلاثمائة ألف حالة منذ مطلع العام الجاري "2019 ".

 

وأفادت الإحصائية - التي بثتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، الإثنين، بوفاة 580 حالة من أصل 306 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا، تم الإبلاغ عنھا منذ مطلع العام وحتى مايو الجاري ، مشيرة إلى أن العاصمة (صنعاء ) تصدرت أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى الیمن، بنحو 89 ألف إصابة.

 

وأضافت أن محافظات : الحديدة ، وإب ، وذمار ، جاءت بعد العاصمة (صنعاء) في عدد الإصابات على الترتیب، فیما سجلت محافظة "إب " أعلى نسبة وفیات بـ87 حالة، تلتھا ذمار بـ 58 حالة، ثم تعز 55 حالة، وجاءت حضرموت الأقل على مستوى الیمن في عدد الإصابات، حيث سجلت 13 حالة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكومة اليمن تنتقد عدم اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة

تقارير تفضح الدعم القطرى لتخريب اليمن.. مباشر قطر: تميم يدعم استهداف المدنيين وتوكل كرمان ذراعه.. تنظيم الحمدين يدعم القاعدة ويمول حملات إعلامية بـ30 مليون دولار لتشويه دور التحالف

اليمن: أى انتشار أحادى بالحديدة تحايل على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية كسابقاتها

الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من اليمن يبدأ غدا لمدة 3 أيام

اليمن يدعو دول أوروبا لتوسيع مساهمتها فى إعادة الإعمار والتنمية

الدوحة تواصل تنفيذ مخطط تدمير الدول العربية.. قطر تدعم الحوثيين ماليا ولوجيستيا لسرقة مقدرات الشعب اليمنى.. المعارضة القطرية: التحالف العربى يعمر اليمن وتميم يخربها.. باحث: تنظيم الحمدين ينفذ أجندة طهران

"مباشر قطر" تكشف دعم النظام القطرى للتنظيمات الإرهابية فى اليمن

رمضان فى اليمن.. الحصار الحوثى يسرق بهجة الشهر الكريم فى عاصمتها الثقافية..والأزمة الاقتصادية تخنق اليمنيين بصعناء.. و لرمضان فى "عدن" شكل تانى.. 200 مليون دولار مساعدات سعودية وإماراتية والحوثى يمنع دخولها

اليمن

الكوليرا

الصحة العالمبة

مرض الكوليرا

صنعاء

اخبار اليمن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة