الصحة العالمية: رصد ثلاثمائة ألف حالة اشتباه بالكوليرا فى اليمن

أكدت إحصائية حديثة لمكتب منظمة الصحة العالمية في الیمن، أن عدد الإصابات المشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا تجاوز ثلاثمائة ألف حالة منذ مطلع العام الجاري "2019 ".
وأفادت الإحصائية - التي بثتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم، الإثنين، بوفاة 580 حالة من أصل 306 آلاف حالة اشتباه بالكوليرا، تم الإبلاغ عنھا منذ مطلع العام وحتى مايو الجاري ، مشيرة إلى أن العاصمة (صنعاء ) تصدرت أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى الیمن، بنحو 89 ألف إصابة.
وأضافت أن محافظات : الحديدة ، وإب ، وذمار ، جاءت بعد العاصمة (صنعاء) في عدد الإصابات على الترتیب، فیما سجلت محافظة "إب " أعلى نسبة وفیات بـ87 حالة، تلتھا ذمار بـ 58 حالة، ثم تعز 55 حالة، وجاءت حضرموت الأقل على مستوى الیمن في عدد الإصابات، حيث سجلت 13 حالة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة