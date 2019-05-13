السودان يدين الاعتداء على سفن تجارية فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات

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أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة، عملية التخريب التي تعرضت لها ٤ سفن تجارية، من بينها سفينتان سعوديتان، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، مؤكدة رفضها أي تهديد لسلامة الملاحة البحرية في الخليج أو أي ممر مائي دولي.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، على أنها ترفض أي محاولة لتهديد أمن واستقرار دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين، أو استهداف مصالحهما التجارية.

وأكدت الوزارة دعم السودان الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية للدولتين.