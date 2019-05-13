السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة لـ 3 أشخاص زوروا حكم قضائى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة، لقيامهم بالاشتراك فى تزوير منطوق حكم قضائى لصالح المتهم الثالث، ونسبوه زورا لرئيس المحكمة المختص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 281 لسنة 2019 جنايات مركز الإبراهيمية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين "عبيدة ر ش ع" 37 سنة، سكرتير نيابة الإبراهيمية الجزئية، موظف مقيد بجدول جنح نيابة الإبراهيمية الجزئية، و"ناصر ع أ ش" 44 سنة، سكرتير نيابة الإبراهيمية الجزئية، و"محمد ع م ع" 54 سنة، مشرف نشاط زراعى بمدرسة للتعليم الأساسى بمدينة الإبراهيمية، بأنهم فى غضون شهر يوليو 2017، استولى الأول على إعلام جنحة بغير حق مملوكة للنيابة العامة جهة عمله، وذلك لإعلان المتهم الثالث بموعد الجلسة المحددة برقم 2935 جنح الإبراهيمية.

وتبين أن المتهمان الأول والثانى زورا منطوق حكم قضائى ونسبوه زورا لرئيس المحكمة المختص، وهو حكم وهمى دون عرض القضية على هيئة المحكمة، وذلك نظير مبلغ مالى من المتهم الثالث، وتم ضبطهم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.