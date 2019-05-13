السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالبدرشين، بالسجن المشدد 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
وأسندت النيابة للمتهمين " ك.ا"، ع.م"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "م.ا" " بطريق الإكراه، بأن أشهرا فى وجهه سلاح نارى وسلاح أبيض، مهددان إياه بالإيذاء مما بث الرعب فى نفسه وشلا بذلك مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على دراجته البخارية.
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