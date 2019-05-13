السجن المشدد 10 سنوات لسيدة قتلت طفلتها فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "نادية.م.ك" 29 سنة، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها "فرحة.ي" 4 سنوات، بعدما انهالت عليها بالضرب لتأديبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.

ترجع أحداث الواقعة، إلى عام 2018 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بلاغا بمقتل الطفلة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، نتيجة التعدى عليها بالضرب، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة والدتها، حيث ان الطفلة دائمة التغيب عن المنزل بالشارع ومنازل الجيران، فانهالت عليها بالضرب لتأديبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.