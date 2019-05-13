video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لسيدة قتلت طفلتها فى سوهاج

الإثنين، 13 مايو 2019 02:34 م
السجن المشدد 10 سنوات لسيدة قتلت طفلتها فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "نادية.م.ك" 29 سنة، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها "فرحة.ي" 4 سنوات، بعدما انهالت عليها بالضرب لتأديبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بدائرة مركز طهطا.
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.
 
ترجع أحداث الواقعة، إلى عام 2018 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بلاغا بمقتل الطفلة المجنى عليها متأثرة بإصابتها، نتيجة التعدى عليها بالضرب، وتم نقل الجثة للمستشفى.
 
وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة والدتها، حيث ان الطفلة دائمة التغيب عن المنزل بالشارع ومنازل الجيران، فانهالت عليها بالضرب لتأديبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة أوراق عاطل للمفتى قتل طفلا بمساعدة شقيقه بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

إصابة 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الشورانية سوهاج

إصابة 5 من أسرة واحدة من بينهم طفلين بتسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

السيطرة على حريق بــ 3 أحواش بالبلينا سوهاج دون خسائر بالأرواح

قاتل جاره بالعتامنة: هددنى بإيصال أمانة فاستدرجته لمكان نائى وتخلصت منه

جنايات سوهاج

محكمه جنايات سوهاج

طهطا

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة