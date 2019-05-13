السجن المشدد للمتهمان بقتل عامل تدخل للدفاع عن ربة منزل فى الشارع بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، قهوجى وعامل بمحل حلويات، بالسجن المشدد 10 سنوات للأول و5 سنوات للثانى، لقتلهما عامل تدخل للدفاع عن ربة منزل فى مشاجرة بينها وبين المتهم الثانى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر فتحى علم الدين، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 11368 لسنة 2018 جنايات مركز الإبراهيمية، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بوصول "عمرو م ع ش" عامل، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالبطن.

وتوصلت تحريات النقيب ياسين هنداوي، معاون مباحث الإبراهيمية، إلى أن وراء ارتكاب واقعة القتل كلا من: "شبراوي ص ع" 24 سنة، قهوجي، و"وائل ص ع" 22 سنة، عامل بمحل حلويات، مقيمان بالإبراهيمية، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم الثاني وبين "أفكار ف م ع" 22 سنة، ربة منزل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بصفعها على وجهها، وذلك حال مرورها من أمام محل المجني عليه، والذي خرج محاولا الدفاع عنها، لكن المتهم الأول طعنه بسكين كانت بحوزته، وتم ضبط المتهمان وبالعرض على النيابة العامة أحالتهمم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 10 سنوات، والثاني بالسجن 5 سنوات.