الرئيس الشيشانى ينفى أنباء حدوث هجوم إرهابي فى منطقة أوروس مارتان

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نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أنباء زعمت أن إرهابيين نفذوا هجوما ضد مسؤولين أمنيين في منطقة أوروس مارتان، واصفا إياها بـ "المزيفة".

وقال قديروف - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين - إن "هناك بعض المواقع الإلكترونية التي تكرر زيفها بشأن استهداف مسلحين لقوات أمن من أوروس مارتان، ولم يكن هناك أي حادث".

وكانت قد انتشرت أنباء في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن مسلحين استهدفوا قافلة مكونة من سيارتي دفع رباعي وشاحنة تابعة لقوات أمنية، بالقرب من قرية أوروس مارتان في جمهورية الشيشان، وقيل إن أحداثه تعود إلى 22 أبريل 2019.