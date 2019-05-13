الرئيس الإيرانى يشكو ضعف صلاحياته فى مواجهة الأزمات ومطالب الشعب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعرب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، عن امتعاضه لضعف صلاحياته التى يمنحها له الدستور الإيرانى معتبرها عائقا أمام تحقيق مطالبات الشعب، قائلا " ينبغى أن تكون المطالب من رئيس الجمهورية بقدر قدرته وفى نطاق صلاحياته".

وأضاف روحانى خلال لقاءه مع نشطاء سياسيين، "حينما تطرح أسئلة ومطالب من الحكومة، يجب أن ندرس صلاحياتها فى المجالات التى تتعرض فيها لتلك الأسئلة"، وتابع "على سبيل المثال عندما تطرح مطالب واسئلة فى مجالات السياسة الخارجية، والثقافة والفضاء الافتراضى، فعلينا أن نعرف مدى صلاحية الحكومة فى تلك المجالات". داعيا إلى "ضرورة توفير الظروف لحضور أكثر فاعلية للشعب وإرضاءه".