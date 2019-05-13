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الإثنين، 13 مايو 2019 07:47 م
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الدولار يتراجع 5 قروش اليوم أمام الجنيه.. ويفقد 84 قرشًا منذ بداية العام

الإثنين، 13 مايو 2019 05:44 م
الدولار يتراجع 5 قروش اليوم أمام الجنيه.. ويفقد 84 قرشًا منذ بداية العام طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، بـ5 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.03 للشراء و17.13 للبيع، وليفقد نحو 84 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 
 
 
 

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البنك المركزى المصرى

سعر الجنيه

مؤشرات الاقتصاد المصرى

المعروض الدولارى

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