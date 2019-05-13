video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحلقة السابعة .. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

الإثنين، 13 مايو 2019 06:11 م
الحلقة السابعة .. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم الذين يشبهون النبى
كتب لؤى على
إضافة تعليق

نتناول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى ،  المشرف على مشروع السلام عليك ايها النبى ،وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

 
 الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقته
 

جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه

فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي [البخاري: 2699، وأصله متفق عليه].
 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما
قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخيه محمد رضى الله عنهما: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي [أحمد: 1750، وأصله في السنن]. 
 

عون بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما

عن الحسن بن سعد رحمه الله -مولى الحسن بن علي رضى الله عنهما-، عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما عون فيشبه خلقي وخلقي. [الطحاوي في مشكل الاثار: 5169].
 
وعن الحسن بن سعد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعون: أما عون، فأشبه خلقي وخلقي. [الطيالسي: 1029 مرسلا]. 
وقال ابن حجر رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل عون: أشبهت خلقي وخلقي ولما أورده ابن الأثير في ترجمته قال: هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه جعفر، فأومأ إلى أنه وهم، وليس كما ظن، بل الحديثان صحيحان، وكل منهما معدود في من كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. [الإصابة 7/559].
 

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب

قال ابن العماد رحمه الله: ... وأحبه الناس حبا عظيما، وكان فيه من الكمال وخصال الفضل، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، واسمه واسم أبيه... [شذرات الذهب: 2/201].
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحلقة السادسة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

الحلقة الخامسة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

الحلقة الرابعة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

الحلقة الثالثة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

الذين يشبهون النبى

رمضان 1440

رمضان 2019

ناصر الزهرانى

مكة المكرمة

الازهر الشريف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة