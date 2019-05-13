الحلقة السابعة .. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

كتب لؤى على

نتناول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى ، المشرف على مشروع السلام عليك ايها النبى ،وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقته

جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه

فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي [البخاري: 2699، وأصله متفق عليه].

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما

قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخيه محمد رضى الله عنهما: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي [أحمد: 1750، وأصله في السنن].

عون بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما

عن الحسن بن سعد رحمه الله -مولى الحسن بن علي رضى الله عنهما-، عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما عون فيشبه خلقي وخلقي. [الطحاوي في مشكل الاثار: 5169].

وعن الحسن بن سعد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعون: أما عون، فأشبه خلقي وخلقي. [الطيالسي: 1029 مرسلا].

وقال ابن حجر رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل عون: أشبهت خلقي وخلقي ولما أورده ابن الأثير في ترجمته قال: هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه جعفر، فأومأ إلى أنه وهم، وليس كما ظن، بل الحديثان صحيحان، وكل منهما معدود في من كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. [الإصابة 7/559].

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب

قال ابن العماد رحمه الله: ... وأحبه الناس حبا عظيما، وكان فيه من الكمال وخصال الفضل، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، واسمه واسم أبيه... [شذرات الذهب: 2/201].