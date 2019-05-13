الحكومة شغالة "دليفرى" فى شهر رمضان.. اعرف إزاى تستخرج رخصك وأنت فى البيت

كتب عبد الرحمن سيد – محمد أبو عوض

تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف الأعباء عن المواطن من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية، وضبط منظومة العمل داخل المؤسسات المختلفة، والتى تواكب التطور التكنولوجى فى مختلف المجالات وفى مقدماتها المجالات والقطاعات الخدمية بالحكومة.

ونجحت الحكومة فى تنفيذ عدد من الآليات الجديدة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات من خلال إنشاء منظومة فورى، والى تستطيع من خلالها تجديد رخصتك الخاصة به، وهو تطور نوعى يجب إظهاره فى الفترة المقبلة.

ونرصد الخطوات التي قررتها الحكومة فى منظومة الخدمات السريعة وفى مقدماتها تجديد الرخصة كما يلى:

الاتصال برقم 16421، المخصص لاستقبال طلبات تجديد الرخص.

تسجيل البيانات بواسطة ممثل خدمة العملاء.

تفعيل الخدمة.

التوجّه برقم الطلب إلى أقرب موزّع "فوري" لسداد قيمة المبلغ المستحق.

يتوجه العميل بعد 4 أيام عمل إلى وحدة المرور لتسلم الرخصة، ويمكن استلامها بالمنزل مع دفع رسوم إضافية.

أن تكون السيارة "ملاكي".

الرخصة باسم مالك السيارة، أو بتوكيل مفتوح من المالك.

لا تتجاوز سعة السيارة 2030 سي سي.

موانع تجديد الرخصة عن طريق "فوري":

تجاوز شهر السماح بعد انتهاء موعد الترخيص.