الحبس 3 سنوات لعاطل لترويجه المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _محمدفتحى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى رئيس الدائرة الثانية، بحبس "عبد العزيز .م.ا" عاطل، 3 سنوات، وذلك لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز شبين الكوم.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط "عبد العزيز .م.ا"، لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.