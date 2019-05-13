video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحبس 3 سنوات لعاطل لترويجه المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 13 مايو 2019 01:56 م
الحبس 3 سنوات لعاطل لترويجه المواد المخدرة بالمنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _محمدفتحى
إضافة تعليق
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى رئيس الدائرة الثانية، بحبس "عبد العزيز .م.ا" عاطل، 3 سنوات، وذلك لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز شبين الكوم.
 
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط "عبد العزيز .م.ا"، لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة مركز شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس عامين لعاطل لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

حبس طالب لاتهامه بقتل سائق بقرية كفر العرب بالمنوفية

الحبس 7 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

انتحار فتاة من الطابق الرابع فى المنوفية بسبب فسخ خطوبتها

الحبس 3 سنوات لعاطلين لقيامهما بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

حبس طالب قتل صديقة بسبب المزاح فى المنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

أخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

حبس عاطل

جنايات شبين الكوم

مركز شبين الكوم

ترويج المواد المخدره

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة