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الإثنين، 13 مايو 2019 12:53 م
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الحبس عامين لعاطل لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية

الإثنين، 13 مايو 2019 12:05 م
الحبس عامين لعاطل لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى المنياوى رئيس الدائرة الثانية، حكمها بحبس "هيثم .ك.م" عامين، وذلك لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة قسم منوف.
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط "هيثم .ك.م"، وذلك لقيامه بترويج المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة قسم منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 

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