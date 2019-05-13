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الإثنين، 13 مايو 2019 02:37 م
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الجيش النيجيرى يعلن إنقاذ 54 شخصًا من قبضة "بوكو حرام" المتطرفة

الإثنين، 13 مايو 2019 02:26 م
الجيش النيجيرى يعلن إنقاذ 54 شخصًا من قبضة "بوكو حرام" المتطرفة قوات الجيش النيجيرى
أ ش أ
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أعلن جيش نيجيريا إنقاذ 54 شخصًا كانوا محتجزين كأسرى على يد جماعة بوكو حرام المتطرفة شمال شرقى البلاد.

 

وقال المتحدث باسم الجيش، ساجير موسى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين إن القوات أنقذت الأسرى - من بينهم 29 إمرأة و25 طفلا - خلال عملية تطهير أمنية أطلقتها نهاية الأسبوع الماضى فى ولاية بورنو النيجيرية، غير أنه أشار إلى فرار مقاتلى بوكو حرام من القرى قبل وصول القوات إلى الموقع

 


وأشارت الشبكة إلى أنه كثيرًا ما تقوم "بوكو حرام" بخطف النساء والأطفال؛ حيث بدأت تمردها شمال شرقى البلاد، فيما وسعت الجماعة المتشددة نطاق نشاطها إلى تشاد، والكاميرون، والنيجير المجاورين.


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