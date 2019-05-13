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"الجنايات" تؤيد حكم السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف العربى

الإثنين، 13 مايو 2019 02:07 م
"الجنايات" تؤيد حكم السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف العربى الطفل يوسف-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد حكمها بالسجن 7 سنوات لـ 4 متهمين بقتل "الطفل يوسف"، نظرا لتغيب المتهمين عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم، وهو ما أقرت به المحكمة باعتبار الحكم الغيابى على المتهمين قائم.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين - بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر فى مايو الماضى، بالسجن المشدد 7سنوات.
 
ولقى الطفل يوسف مصرعه أثناء وقوفه فى أحد المحلات عن طريق طلق نارى أصابه فى الرأس، تبين أنها اطلقت من حفل خطوبة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر.
 
 

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