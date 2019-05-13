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الجامعة العربية تدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

الإثنين، 13 مايو 2019 09:21 ص
الجامعة العربية تدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات أبو الغيط
(أ ش أ)
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أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التى استهدفت 4 سفنٍ تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وناقلتى نفط سعوديتين فى الخليج العربى، مُشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحرى، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد فى المنطقة.

وصرح السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام اليوم الاثنين، بأن أبو الغيط يعتبر التهديدات التى تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأى دولة عربية عضو بالجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومى العربى.

وأكد فى هذا الصدد على التضامن الكامل مع كل من الإمارات والسعودية فى مواجهة أى محاولة تسعى للنيل من أمنهما او أمن الملاحة فى الخليج العربي، وكذلك مع أى إجراءات تتخذها الدولتان فى هذا الإطار.

 


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الإمارات: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية

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