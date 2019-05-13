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التحريات: مصنع زيوت أبو النمرس غير مرخص ..مفتش الأغذية :منتجاته مغشوشة وفاسدة

الإثنين، 13 مايو 2019 05:00 ص
التحريات: مصنع زيوت أبو النمرس غير مرخص ..مفتش الأغذية :منتجاته مغشوشة وفاسدة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أثبت تقرير مفتش الأغذية فى واقعة ضبط 17 طن من زيت الطعام بمصنع بمنطقة أبو النمرس، أن المضبوطات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمى، كما كشفت تحريات رجال مباحث التموين، أن المصنع غير حاصل على أى تراخيص من الجهات المسئولة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى استخدام المتهم أسماء ماركات لشركات شهيرة فى توزيع المنتجات، حيث يعيد المتهم تعبئة الزيوت المجمعة من مصانع الشيبسى، ويضيف لها مواد كيميائية ضارة لتنقيتها، ويعيد تعبئتها بعبوات عليها استيكرات لشركات شهيرة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة صاحب المصنع إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع " محمود. ف " صاحب مصنع  مواد غذائية بدون ترخيص بأبو النمرس، لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه في مصانع الشيبسي، غير صالحة للاستخدام الآدمى وتنقيته وإضافة مذيبات كيميائية ضارة بالصحة، وتعبئة عبوات تحمل علامات تجارية مثل (الملكة – شهد) بدون وجه حق، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع، خاصة فى تلك الفترة لمناسبة شهر رمضان، وإعادة طرحها في الأسواق.

وتم شن حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المصنع، وضبط المتهم، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 17 طن و413 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى عبوات فارغة واستيكرات معدة للتعبئة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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