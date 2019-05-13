التحالف العربى يستهدف مخزنا لأسلحة وتعزيزات المليشيا الانقلابية شمالى اليمن

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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية، اليوم، الإثنين، استهدفت تجمعات للمليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس في محافظة "حجة" شمالي البلاد ، وكذلك مخزن أسلحة شرق مديرية "مستبأ " بالمحافظة .

وأفاد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، في تصريح بثته قناة "العربية" الإخبارية، بأن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية " الانقلابية " ، كما تم تدمير عربة مدرعة، وعيار" 23 " المضاد للطائرات، وتدمير مخزن للأسلحة، مما تسبب في اندلاع انفجارات متتالية.

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا في محافظة الضالع وتعزيزاتها غرب مديرية "قعطبة " شمال المحافظة.

وأضاف أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية، وتدمير أسلحتها .