البنك اليابانى الدولى يسعى لزيادة استثماراته فى قطاع الكهرباء بمصر

كتبت رحمة رمضان

التقى كوهى تويودا Kohei Toyoda الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى JIBIC والوفد المرافق له عدد من المسئولين بالحكومة المصرية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة واليابان.

اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين، ويعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وتعتبر الشركات اليابانية شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير فى المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التى تتمثل فى محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة، خاصة و أن قطاع الكهرباء يتجه إلى تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية Auction، التى ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار، التى تساعد المستثمر للمشاركة فى المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسة.

وبعد أن قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وإجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبى، أصبح هناك فرص عديدة للاستثمار على أرض مصر فى العديد من المجالات.

من جانبه أشاد كوهى تويودا الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى بالتعاون الدولى بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أهمية موقع مصر الجغرافى ومكانته المتميزة بين الدول، معرباً عن رغبته فى توطيد أواصر التعاون حيث سيصبح السوق المصرى بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية.