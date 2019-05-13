الأعلى للإعلام يطلب من هيئة الاستثمار عدم الترخيص للمواقع إلا بعد موافقته

كتب:محمد السيد

وجه المجلس الأعلى للإعلام خطابًا إلى الهيئة العامة للاستثمار أخطرها فيها بعدم الترخيص للشركات المنشأة للمواقع الإلكترونية إلا بعد موافقة المجلس.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام فى خطاب أرسله للدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، : "جاء فى نص الخطاب أنه طبقًا للقانون 180 لسنة 2018 المادة (6) من الباب الأول الفص الأول فإنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفقًا للضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أى مما تقدم يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ".

وطالب المجلس الأعلى للإعلام فى خطابه الهيئة العامة للاستثمار بعدم منح أى تراخيص للشركات المنشأة للمواقع الإلكترونية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام.