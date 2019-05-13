video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 13 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 


القاهرة 23 37 
شبين الكوم 23 36 
طنطا 23 35 
دمنهور 21 35 
الإسكندرية 19 27 
بلطيم 19 27 
مطروح 18 25 
السلوم 16 28 
سيوة 18 32 
بورسعيد 20 26 
دمياط 20 27 
الزقازيق 24 38 
الإسماعيلية 20 37 
السويس 20 36 
العريش 18 30
رفح 17 29
رأس سدر 20 35
نخل 15 35
نويبع 24 36
طابا 21 36
كاترين 14 28
الطور 22 35
شرم الشيخ 23 34
الغردقة 21 35 
مرسى علم 22 34
الفيوم 19 37 
بنى سويف 19 37
المنيا 20 37 
أسيوط 21 38
سوهاج 21 38
قنا 22 39
الأقصر 22 40
أسوان 23 40
أبوسمبل 23 41
الوادي الجديد 20 38
شلاتين 21 33 
أبو رماد 22 32
حلايب 22 30 
رأس حدربة 23 30 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: 

الصغرى العظمى 


مكة المكرمة 29 41 
المدينة 24 38
الرياض 26 37
المنامة 29 35 
أبوظبي 27 36 
الدوحة 29 37 
الكويت 26 41 
دمشق 14 32 
بيروت 19 29
عمان 16 32 
القدس 17 30
غزة 18 28
بغداد 22 39 
مسقط 31 37
صنعاء 11 28 
الخرطوم 26 41
طرابلس 14 21
تونس 13 19 
الجزائر 10 18 
الرباط 18 34 
نواكشوط 20 30 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 10 24 
إسطنبول 14 23
إسلام آباد 22 32 
نيودلهي 26 40 
جاكرتا 25 33 
بكين 12 25 
كوالالمبور 24 33 
طوكيو 13 23 
أثينا 14 20 
روما 09 19 
باريس 06 16
مدريد 12 30 
برلين 05 15
لندن 07 15 
مونتريال 06 16
موسكو 12 18
نيويورك 07 11 
واشنطن 09 15

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احذروا درجات الحرارة توالى ارتفاعها بكافة الأنحاء.. الأرصاد: ستكون أعلى من المعدل بـ5 درجات.. وتكشف: العظمى ستصل بالقاهرة 38 درجة و40 درجة بجنوب الصعيد الثلاثاء.. وللمواطنين: ابتعدوا عن الشمس وأكثروا السوائل

الأرصاد

حالة الجو

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

درجة الحرارة

أمطار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة