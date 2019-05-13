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الإثنين، 13 مايو 2019 08:34 م
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الأردن يؤكد وقوفه بكل إمكاناته مع الإمارات ضد أى تهديد لأمنها

الإثنين، 13 مايو 2019 08:00 م
الأردن يؤكد وقوفه بكل إمكاناته مع الإمارات ضد أى تهديد لأمنها وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وقوف المملكة بكل إمكاناتها مع الإمارات ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها وأمن الملاحة في الخليج العربي.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آلِ نهيان.

 

وأكد الصفدي، خلال الاتصال، على إدانة المملكة واستنكارها للعمليات التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن شحن تجارية مدنية في مياه الإمارات، وتضامن بلاده مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

 

 


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