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الأربعاء.. نقابة المعلمين تصرف معاشات دفعة أبريل للورثة

الإثنين، 13 مايو 2019 01:24 م
الأربعاء.. نقابة المعلمين تصرف معاشات دفعة أبريل للورثة خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين، أنه سيتم صرف معاشات دفعة أبريل الماضى، لورثة المعلمين، بعد غد الأربعاء.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها نسقت خلال الأيام الماضية مع بنك الإسكان والتعمير؛ للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلى التابعة للبنك لصرف المعاشات للورثة المستحقين، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة لمواجهة أى أعطال تطرأ خلال عملية الصرف.
 
وناشدت النقابة العامة للمعلمين، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالإعلان عن مواعيد الصرف فى مكان بارز وواضح بمقراتهم؛ وذلك تخفيفًا وتسهيلًا على مستحقي صرف المعاشات من ورثة المعلمين.
 
وكانت النقابة العامة للمعلمين، قد أعلنت تأجيل صرف معاشات ورثة أعضائها، لعدم توفر 22 مليون جنيه لديها، وهى القيمة الإجمالية لمعاشات الورثة.
 
 

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