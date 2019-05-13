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الإثنين، 13 مايو 2019 02:35 م
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اقتصادى أمريكى: واشنطن تتوقع انتقاما صينيا بسبب زيادة التعريفات الجمركية

الإثنين، 13 مايو 2019 01:20 م
اقتصادى أمريكى: واشنطن تتوقع انتقاما صينيا بسبب زيادة التعريفات الجمركية دونالد ترامب
أ ش أ
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توقع رالي كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تنتقم الصين من زيادة الرسوم الجمركية - التي فرضتها السلطات الأمريكية، وذلك عقب انتهاء المحادثات التجارية بينهما في واشنطن، بدون التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

وقال كودلوـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين ـ إن خطوة الرئيس ترامب لزيادة التعريفات الجمركية الأمريكية إلى 25% على جميع الواردات الصينية، قد تستغرق عدة أشهر حتى تصبح نافذة المفعول.

وانتهت المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، يوم الجمعة الماضي، دون التوصل إلى اتفاق، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية، بقيمة حوالي 200 مليار دولار، من 10% إلى 25 %، بعد أن اتهم المسؤولون الأمريكيون بكين بالتراجع عن الالتزامات، التي تم التعهد بها في جولات سابقة من المفاوضات.

وتزيد احتمالات اتخاذ الصين إجراءات انتقامية، لأنها ردت على الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة، برفع الضرائب إلى 110 مليارات دولار على الواردات الأمريكية، كما استهدف المسئولون الصينيون الشركات الأمريكية، من خلال إبطاء الترخيص الجمركي، وتكثيف الرقابة التنظيمية.


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