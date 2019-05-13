اعرف عدد المناطق الحرة الجديدة وأبرز خدماتها وصادراتها

كتب عبد الحليم سالم

وضعت الحكومة ضوابط ولوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر، اضافة إلى نموذج موحد وتحديث لكل العقود، وإنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين داخل المنطقة العامة الحرة بمدينة نصر للتسهيل على المستثمرين.

تعرف على المناطق الحرة العامة الجديدة.



1 تهدف الحكومة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية.

2 تتضمن خطة الحكومة إنشاء مناطق فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ.

3 من المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

4- تجاوز عدد المشروعات فى المناطق الحرة 1095 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار.

5 – بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى المناطق الحرة 2.15 مليار دولار.

6- بلغت التكلفة الاستثمارية فى المناطق الحرة نحو 26.3 مليار دولار.

7 - ساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل.

8 حققت الصادرات خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.