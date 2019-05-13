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اعرف شروط وكيفية تقديم الشكوى بشكل مباشر لقاضى التحقيق

الإثنين، 13 مايو 2019 03:00 ص
اعرف شروط وكيفية تقديم الشكوى بشكل مباشر لقاضى التحقيق أرشيفية -
كتب عبد الله محمود
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كثير من الأمور القانونية، والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية، يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية، وأحيانا لعمليات نصب، وعليه يقدم "اليوم السابع"، خدمة لتثقيف المواطن قانونيا، وتعريفه بواجباته، وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.

وفى هذه الحلقة نتحدث عن شروط وكيفية تقديم الشكوى بشكل مباشر إلى قاضى التحقيق، وهى : الشكوى تقدم أولا أمام قاضى التحقيق، ولا تقدم إلى مركز الشرطة.

القاضى لا يقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر فى جرائم زنا الزوجية، وتعدد الزوجات، والسب، والتهديد، وإتلاف الأموال، وانتهاك حرمة الأملاك ورمى الأحجار. 

القاضى لا يقبل الشكوى، بعد مرور ثلاثة أشهر إذا كان المشتكى زوجاً للجانى أو أحد أولاده، أو أبوه أو أمه، في حالة التنازل عن الشكوى، يجب أن يذكر المتنازل عبارة (اتنازل عن الحق الجزائى والمدنى)، لمنع المحكمة المدنية من النظر بالموضوع .


إذا رفعت شكوى أمام القاضي فلا تتركها بعد تقديمها لمدة ثلاثة اشهر دون مراجعة يعتبر متنازلاً عن الشكوى .

 


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