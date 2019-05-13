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الإثنين، 13 مايو 2019 02:43 م
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اعتقال 4 فى ماليزيا للاشتباه فى تدبيرهم هجمات فى شهر رمضان

الإثنين، 13 مايو 2019 01:04 م
اعتقال 4 فى ماليزيا للاشتباه فى تدبيرهم هجمات فى شهر رمضان قوات الشرطة فى ماليزيا
رويترز
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 قالت الشرطة الماليزية اليوم الإثنين إنها اعتقلت أربعة رجال يشتبه بتدبيرهم أعمال قتل وهجمات فى العاصمة كوالالمبور وما حولها خلال شهر رمضان.

 

وكانت ماليزيا قد أعلنت حالة تأهب قصوى منذ أن نفذ مسلحون على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية سلسلة هجمات فى جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة فى يناير كانون الثانى عام 2016.

 

وقال عبد الحميد بادور المفتش العام بالشرطة للصحفيين إن من بين المشتبه بهم الأربعة اثنان من مسلمى الروهينجا من ميانمار إضافة إلى إندونيسى وماليزي.


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