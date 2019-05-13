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اعتقال إرهابى فى الموصل و12 عنصرا من "داعش" فى كركوك العراقية

الإثنين، 13 مايو 2019 12:07 ص
اعتقال إرهابى فى الموصل و12 عنصرا من "داعش" فى كركوك العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد، اعتقال إرهابى حاول استهداف المواطنين فى مدينة الموصل العراقية.

وذكر الجهاز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الثانية فرع الموصل عملية نوعية لاعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أن "الإرهابى كان ينوى تنفيذ عملية إرهابية تستهدف المواطنين فى مدينة الموصل"، وفى سياق متصل، أعلن الخبير الأمنى فاضل أبو رغيف، اعتقال 12 عنصراً من عناصر تنظيم "داعش" فى كركوك يخططون لتنفيذ ضربات فى ثلاث محافظات.. وقال إن "مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت من تحقيق انجاز كبير من خلال إلقاء القبض على 12 عنصراً من داعش فى محافظة كركوك يخططون لتنفيذ ضربات فى كركوك ومحافظتى صلاح الدين وديالى أيضا".

وأضاف أن "المعتقلين اعترفوا بإنشاء بعض المقرات وهم من أخطر عناصر تنظيم "داعش"، لافتا إلى أن من بين المعتقلين ما يسمى "مسؤول ديوان الزكاة بولاية كركوك والمجهز العام للولاية، وأيضا مختص للدوائر الكهربائية".

كما أعلنت قيادة شرطة بابل اعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب فى نقطة تفتيش خارجية عند المدخل الشمالى للمحافظة، وذكرت القيادة - فى بيان - أن قوات الطوارئ بالاشتراك مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطنى تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)، بعد عملية التفتيش الدقيق فى المدخل الشمالى للمحافظة وبعد مطابقة بياناته الشخصية مع الأجهزة الأمنية الموجودة داخل السيطرة.. مشيرة إلى أن القوة الأمنية أحالت المعتقل إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بحقه.

 

 


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