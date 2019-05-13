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اعترافات عاطل :"كنت بابيع المخدرات ديلفرى واتمسكت فى حلوان"

الإثنين، 13 مايو 2019 01:00 ص
اعترافات عاطل :"كنت بابيع المخدرات ديلفرى واتمسكت فى حلوان" أرشيف - حشيش
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالاتجار بالمخدراتن والقبض عليه، متلبسا بحيازة ضبط، بحوزته 14 قطعة حشيش و6 أقراص أبتريل.

واعترف المتهم، بحيازته للمخدرات، وقت القبض عليه وقبل الشروع فى توصيلها إلى طالبيها فى منازلهم، وأماكن تواجدهم، موضحا :"أنا كنت باوزع الحشيش والبرشام دليفرى".

وألقت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على عاطل بحوزته 14 قطعة حشيش و6 أقراص أبتريل و680 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتحرر له المحضر 13113 لسنه 2019 وباشرت معه النيابة التحقيقات.

 


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