احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

تواصل الموجة الحارة التى تضرب البلاد تأثيرها على كافة الأنحاء، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة والتى متوقع أن تمتد لنهاية الأسبوع الجارى وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وتحذيرات للمواطنين بتوخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وينشر"اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة فى ظل استمرار الموجة الحارة التى تضرب البلاد ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- يشهد الطقس ارتفاع أخر فى درجات الحرارة.

2- يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

3- سيكون الطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

4- يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط على القاهرة.

6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

8- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

9- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.