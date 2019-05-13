video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى..

اتحاد بنوك مصر يستعرض الهدف من صندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم

الإثنين، 13 مايو 2019 09:56 ص
اتحاد بنوك مصر يستعرض الهدف من صندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم جانب من الاجتماع
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
 بحثت صباح اليوم الإثنين، داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، آلية صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، مع إيهاب سويلم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال القابضة، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب.
 
ناقش الاجتماع،  الهدف من صندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم، والذى يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعى وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافى.
 
أكد الاجتماع أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.
 
وأشار الاجتماع إلى أن الصندوق يهدف فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.
 
وأوضحت داليا عبد القادر، خلال الاجتماع، أن صندوق الاستثمار الخيري للتعليم من شأنه توفير تعليم جيد لفئة الطبقة المتوسطة، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة واضحة للمشروع والعمل علي توفير الدعم المالى اللازم، ومشاركة جميع فئات المجتمع، فضلًا عن التسويق الجيد للمشروع في حملة قومية تساعد على تحسين الصورة الذهنية لمصر فى مجال التعليم. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 معلومات هامة عن مخصصات التعليم العالى بمشروع الموازنة للعام الجديد

47.1 مليار جنيه مُخصصات التعليم العالى بالموازنة الجديدة بزيادة 22.2%

"خطة البرلمان" تعد بالاستجابة لزيادة موازنة وزارة التربية التعليم

الصندوق الخيرى للتعليم

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

وزارة التعليم

بناء الانسان المصرى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

جول مورنينج.. روى مكاى يتألق فى مواجهة بايرن ضد ريال مدريد

جول مورنينج.. روى مكاى يتألق فى مواجهة بايرن ضد ريال مدريد

هتلبسى إيه بكرة ... اللون "النود" أناقة لجميع الأوقات

هتلبسى إيه بكرة ... اللون "النود" أناقة لجميع الأوقات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة