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الإثنين، 13 مايو 2019 08:34 ص
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إيران تدعو إلى التحقيق فى حوادث تعرضت لها سفن قرب الإمارات

الإثنين، 13 مايو 2019 08:00 ص
إيران تدعو إلى التحقيق فى حوادث تعرضت لها سفن قرب الإمارات الحرس الثورى الايرانى أرشيفية
رويترز
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 وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحوادث التي تعرضت لها سفن قرب ساحل إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد بأنها "مقلقة ومؤسفة" وطالب بتحقيق لكشف ملابساتها.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، عن المتحدث عباس موسوي قوله "مثل تلك الحوادث لها تأثير سلبي على أمن الملاحة البحرية" مطالبا دول المنطقة "بتوخي الحذر من مؤامرات لزعزعة الاستقرار من قبل عناصر أجنبية".

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا أمس "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل الفجيرة يستهدف تهديد أمن إمدادات النفط العالمية.

 


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