إنفوجراف.. تنفيذ 3 مستودعات لمنتجات بترولية وخط نقل بـ215.3 مليار جنيه

كتبت- هبة حسام

أظهر تقرير متابعة أداء المؤشرات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات فى قطاع البترول خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019 بتكلفة إجمالية بلغت 2015.3 مليار جنيه.





وأوضحت بيانات وزارة التخطيط أن تلك المشروعات الخمسة تمثلت فى، الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية، علاوة على، إنشاء خط نقل لتلك المنتجات، وتنمية حقول "ظُهر ودسوق وغرب الدلتا".





وفى سياق متصل، أشارت بيانات الربع الثانى للعام المالى الحالى، فى إطار ما تم إنهاؤه من مشروعات فى عدد من قطاعات الدولة منها قطاع التعليم، إلى انه بتكلفة بلغت 475.8 مليون جنيه تم تطوير وتوسعة 83 مدرسة وإنشاء 1339 فصلا دراسيا جديدا لاستيعاب 53.6 ألف طالب.

وفى قطاع التعليم العالى، أوضحت البيانات، انه بتكلفة 52.3 مليون جنيه تم تطوير 4 مستشفيات جامعية، بجانب تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى عين شمس الجامعى، بينما تم الانتهاء من تنمية وتحديث 5 مشاريع، بالإضافة إلى، إحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية وإنشاء مركز بحوث الصحراء بتكلفة إجمالية بلغت 2.6 مليار جنيه فى قطاع الزراعة.