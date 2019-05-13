video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إطلاق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح.. صور

الإثنين، 13 مايو 2019 12:53 ص
إطلاق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح.. صور حملة "أنت أقوى من المخدرات"
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
إضافة تعليق

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى، وبحضور عدد كبير من لاعبى الكرة والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين والكتاب .

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الدولة المصرية تدرك تماماً قيمة ومكانة أبنائها ولذلك تستثمر تلك المكانة فى رفع وعى أبنائها بالعديد من القضايا الهامة لاسيما تلك القضايا التى تمس أمنهم وسلامتهم، وتعتبر حملة "أنت أقوى من المخدرات" نموذجاً أمثل لهذا الاستثمار، حيث بدأت هذه الحملة منذ أبريل 2016 وكان وقتها اللاعب محمد صلاح  يلعب فى الدورى الإيطالى وبدأ معنا رحلة المشاركة التطوعية فى الحملة باعتباره سفيراً لصندوق مكافحة الإدمان لمسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة أعوام.

وتابع الصندوق: خلال هذه الفترة استطعنا تقديم حملة ينظر إليها المتخصصون والخبراء الدوليون باعتبارها نموذجاً فى حملات خفض الطلب على المخدرات لعدة أسباب، وهى أن اختيار النجم الدولى محمد صلاح جاء بناء على منهج علمى حيث تم إجراء دراسة قبلية بشأن الشخصية الأكثر تأثيراً على الشباب المصرى فى مطلع عام 2015 وكان الكابتن محمد صلاح الشخصية الرياضية الأكثر تأثيراً على الشباب، بجانب أنه من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيراً فى العالم أجمع وفقاً لمجلة Time العالمية.

كما أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعل كبير بمراحلها المختلفة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى المحلى تفاعل مع المرحلة السابقة للحملة أكثر من 70 مليون متفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها بالاضافة إلى مردود الحملة على أرض الواقع حيث ارتفع أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة تخطت 400% وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمان للتقدم للعلاج واستفاد من خدمات علاج الإدمان التى نقدمها فى خلال السنوات الثلاث الماضية (300 ألف مريض وهو رقم كبير قمنا على ضوئه بتطوير مراكز العلاج الشريكة معنا لتصبح (23) مركز حالياً بعدما كانت (12) مركز فقط فى عام 2014.

 

 
حملة أنت أقوى من المخدرات (1)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (2)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (3)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (4)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (5)
 
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (6)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (7)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (8)
 
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (9)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (10)
حملة أنت أقوى من المخدرات (11)
 
حملة أنت أقوى من المخدرات (12)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح

صور.. تطبيق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" شرق الإسكندرية

"أنت أقوى من المخدرات".. ندوة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان

مسيرة "أنت أقوى من المخدرات" تطوف شوارع قرية محمد صلاح بالغربية

تقرير الحكومة: أكثر من 18 مليون متابع لحملة "أنت أقوى من المخدرات"

اليونيسيف تشيد بحملة "أنت أقوى من المخدرات" وتصفها بالمبدعة

صندوق مكافحة الادمان

أنت أقوى من المخدرات

العالمي محمد صلاح

مكافحة المخدرات

أضرار المخدوات

توعية بأضرار المخدرات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

الفيفا تحتفل بفوز الثلاثى الإفريقى بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الانجليزى

الفيفا تحتفل بفوز الثلاثى الإفريقى بجائزة الحذاء الذهبى للدورى الانجليزى

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة