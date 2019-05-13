إطلاق المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح.. صور

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الانجليزى، وبحضور عدد كبير من لاعبى الكرة والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين والكتاب .

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الدولة المصرية تدرك تماماً قيمة ومكانة أبنائها ولذلك تستثمر تلك المكانة فى رفع وعى أبنائها بالعديد من القضايا الهامة لاسيما تلك القضايا التى تمس أمنهم وسلامتهم، وتعتبر حملة "أنت أقوى من المخدرات" نموذجاً أمثل لهذا الاستثمار، حيث بدأت هذه الحملة منذ أبريل 2016 وكان وقتها اللاعب محمد صلاح يلعب فى الدورى الإيطالى وبدأ معنا رحلة المشاركة التطوعية فى الحملة باعتباره سفيراً لصندوق مكافحة الإدمان لمسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة أعوام.

وتابع الصندوق: خلال هذه الفترة استطعنا تقديم حملة ينظر إليها المتخصصون والخبراء الدوليون باعتبارها نموذجاً فى حملات خفض الطلب على المخدرات لعدة أسباب، وهى أن اختيار النجم الدولى محمد صلاح جاء بناء على منهج علمى حيث تم إجراء دراسة قبلية بشأن الشخصية الأكثر تأثيراً على الشباب المصرى فى مطلع عام 2015 وكان الكابتن محمد صلاح الشخصية الرياضية الأكثر تأثيراً على الشباب، بجانب أنه من ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيراً فى العالم أجمع وفقاً لمجلة Time العالمية.

كما أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعل كبير بمراحلها المختلفة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى المحلى تفاعل مع المرحلة السابقة للحملة أكثر من 70 مليون متفاعل على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها بالاضافة إلى مردود الحملة على أرض الواقع حيث ارتفع أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة تخطت 400% وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمان للتقدم للعلاج واستفاد من خدمات علاج الإدمان التى نقدمها فى خلال السنوات الثلاث الماضية (300 ألف مريض وهو رقم كبير قمنا على ضوئه بتطوير مراكز العلاج الشريكة معنا لتصبح (23) مركز حالياً بعدما كانت (12) مركز فقط فى عام 2014.