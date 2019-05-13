إصابة شخصين فى حادث إنقلاب سيارة على طريق الخارجة أسيوط بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب شخصان، منذ قليل، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى، بعد اشتعالها وتفحمها، بالطريق الواصل بين مدينة الخارجة بالوادى الجديد وأسيوط.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد تفحم سيارة ملاكى عقب إنقلابها بطريق الخارجة – أسيوط.

تبين إنقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الكيلو 130 بطريق الخارجة – أسيوط، واشتعالهما وتفحمها، مما أدى إلى إصابة اعتماد على حسن، 63 سنة، ومحمد عبد المنعم محمد، 44 سنة، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بإنحاء الجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى، لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالحادث.