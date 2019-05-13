إحالة ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية فى الفيوم للتحقيق

الفيوم رباب الجالى

تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، صباح اليوم، عدداً من المدارس بمحافظة الفيوم، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2018 /2019م بالفيوم، للاطمئنان على سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان.

حيث تفقد عبدالله، لجنة مدرسة السادات بشرق الفيوم وبها 11 لجنة، بالإضافة إلى لجنة خاصة، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

ونبه على رئيس اللجنة، بضرورة انضباط اللجان وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول، وقرر إحالة ملاحظين للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل.

وتأكد وكيل تعليم الفيوم من جودة طباعة الورقة الامتحانية، وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية ومستوى الامتحان، وكان مستوى الامتحان العام جيدًا والورقة الامتحانية خالية من الأخطاء والطباعة واضحة.

كما قام بمتابعة لجنة مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح (دار الرماد بنات سابقا) ، وأشاد بانضباط اللجنة وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وقدم رسالة شكر تقدير الي عادل لويس رئيس اللجنة، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، نظراً لإنضباط اللجنة وإتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات.

وصرح عبدالله، أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء الإمتحان، يبلغ 51 ألفا و912 طالبا وطالبة يؤدون الإمتحانات أمام 220 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 مايو وحتى يوم الخميس 16 مايو 2019م

مشيراً، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا.

جدير بالذكرن أن الطلاب يؤدون الإمتحان اليوم الأثنين الموافق 13 مايو 2019م فى مواد ( الدراسات الإجتماعية – التربية الرياضية – للمدارس الرياضية – اللغة الأجنبية الثانية - لمدارس اللغات)