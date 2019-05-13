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أوكرانيا: سنرفض الامتثال لاتفاقيات مينسك حال خففت الدول الأوروبية العقوبات على روسيا

الإثنين، 13 مايو 2019 07:30 م
أوكرانيا: سنرفض الامتثال لاتفاقيات مينسك حال خففت الدول الأوروبية العقوبات على روسيا وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين، إن كييف سترفض الامتثال لاتفاقيات مينسك، إذا قامت الدول الأوروبية بتخفيف ضغط العقوبات على روسيا.

 

وأضاف الوزير الأوكراني - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - أن "إقدام الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه روسيا، بعد مباشرتها بإعطاء جوازات السفر لسكان دونيتسك ولوهانسك، سيتسبب بالتدمير التام للمنطق الذي عملنا به حتى الآن".

 

يذكر أنه في الـ 24 من أبريل الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يبسط إجراءات إصدار الجنسية الروسية للقاطنين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا.  

 

 


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