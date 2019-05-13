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أمن الغربية يضبط 3 عاطلين لفرضهم اتاوات عل المواطنين نظير انتظار السيارات

الإثنين، 13 مايو 2019 05:51 م
أمن الغربية يضبط 3 عاطلين لفرضهم اتاوات عل المواطنين نظير انتظار السيارات طارق حسونة - مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد وليد الجندي ، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط 3عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، لفرضهم اتاوات على المواطنين، نظير انتظار السيارات، وبحوزتهم مبالغ مالية.

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط المباحث من ضبط 3  عاطلين لفرضهم اتاوات على قائدي السيارات وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 
 

 
 

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