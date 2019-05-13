أمن الغربية يضبط 3 عاطلين لفرضهم اتاوات عل المواطنين نظير انتظار السيارات

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة العقيد وليد الجندي ، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط 3عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، لفرضهم اتاوات على المواطنين، نظير انتظار السيارات، وبحوزتهم مبالغ مالية.

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط المباحث من ضبط 3 عاطلين لفرضهم اتاوات على قائدي السيارات وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.