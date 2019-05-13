أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة أسفل كوبرى الدقى

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن هوية المجنى عليه الذى عثر على جثته أسفل كوبرى الدقى، حيث تبين أنه عامل معين لحراسة مواد الإنشاء الخاصة بصيانة الكوبرى.

كما كشفت تحريات رجال المباحث أن شخصين يستقلان عربة كارو ارتكبا الجريمة لسرقته، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليهما.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى الدقى، فانتقل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة حارس معين لتأمين مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى مصابا بعدة طعنات مفارقا الحياة.

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث، تبين أن شخصين يستقلان عربة كارو حاولا سرقة الضحية، وعندما حاول مقاومتهما سدد له عدة طعنات وفرا هاربين.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.