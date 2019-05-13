أمن الإسكندرية يضبط 17000 عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط صاحب إحدى شركات التنمية الزراعية – كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من المبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن الشركة غير المرخص وغير مستوفى الاشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تداول المبيدات والمخصبات الزراعية بقصد تداولها فى الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المشار إليها بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن الشركة، وضبط "17000" عبوة من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.