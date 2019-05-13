أمريكى يواجه السجن 140 عاما بعد اتهامه بالتهديد بقتل ترامب وآخرين

أظهرت وثائق قضائية أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لرجل من ولاية كونيتيكت قال ممثلو الادعاء إنه هدد بقتل الرئيس دونالد ترامب وأرسل إلى آخرين تهديدات ورسائل تحتوي على مسحوق أبيض مريب.

وتم توجيه 16 تهمة إلى جاري جرافيل (51 عاما) منها تهديد الرئيس في سبتمبر عام 2018 بأن أرسل مظروفا يحتوي على مسوق أبيض ورسالة كتب فيها بخط اليد "مُت".

وذكرت لائحة الاتهام أن الرجل أرسل مظاريف مشابهة إلى معبد ومسجد وفرع للرابطة الوطنية لدعم الملونين.

وقال المسؤولون إن الرسالة زعمت أن المسحوق سم حيوي لكن ثبت أنه غير ضار.

وأرسل جرافيل أيضا رسائل بالبريد الإلكتروني وأجرى اتصالات هاتفية هدد خلالها بتفجير قنابل في فيرمونت وواشنطن ومواقع عديدة في كونيتيكت، منها مبان حكومية ومنشأة للصحة النفسية.

ويواجه الرجل إذا أدين بكل التهم عقوبة قصوى بالسجن 140 عاما.