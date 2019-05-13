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الإثنين، 13 مايو 2019 12:58 م
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أسعار العملات اليوم الإثنين 13-5-2019

الإثنين، 13 مايو 2019 11:49 ص
أسعار العملات اليوم الإثنين 13-5-2019 عملات _ أرشيفية
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شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين، 13-5-2019، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.06 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما انخفض سعر الريال السعودى عند 4.54 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.06 جنيه للشراء.

17.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.03 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.03  جنيه للشراء.

17.13  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.07 جنيه للشراء.

17.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.1 جنيه للشراء.

17.2 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.02 جنيه للشراء.

17.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.07  جنيه للشراء.

17.17  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.01 جنيه للشراء.

17.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ارتفاعا طفيفا ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.11 للشراء، 19.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،انخفاضا طفيفا ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.13 جنيه للشراء، و 22.3 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى انخفاضا طفيفا، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.54 جنيه للشراء، و 4.57 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.96 جنيه للشراء، 56.39 جنيها للبيع.


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