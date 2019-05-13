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أسرة الفلسطيني المقتول في سجون تركيا تصل مطار القاهرة لاستلام الجثمان

الإثنين، 13 مايو 2019 09:25 م
أسرة الفلسطيني المقتول في سجون تركيا تصل مطار القاهرة لاستلام الجثمان أسرة ذكى مبارك
كتب محمود عبد الغنى
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وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، أسرة الفلسطيني ذكي مبارك، الذي قتل في ظروف غامضة داخل السجون التركية، لاستقبال جثمانه استعدادا لنقله إلى قطاع غزة.

حرص ممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة، على التواجد لاستقبال جثمان الفلسطيني ذكي مبارك، المنتظر وصوله على متن رحلة مصر للطيران رقم 736 القادمة من إسطنبول.

كان الفلسطينى زكى مبارك، قد اختفى فى الأراضى التركية مطلع شهر أبريل الماضى، وبعد 17 يوما أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله وذلك فى 22 أبريل الماضى، ونشرت عبر وسائل الإعلام التابعة لأنقرة والدوحة أكاذيب حول شقيقه.

واتهم زكريا مبارك شقيق الفلسطينى الذى قتل داخل سجون تركيا فى ظروف غامضة، النظام التركى باختطاف شقيقه فى الثالث من أبريل الماضى، وقال إن الشهيد زكى مبارك انخدع فى تركيا التى تروج أنها حاضنة للشعب الفلسطينى واحترام حقوق الآخرين، موضحا أن شقيقه توجه لأنقرة للاستثمار والتجارة وليس كما تروج السلطات التركية، والدليل على ذلك دخوله البلاد بشخصه وصفته وجواز سفره دون التخفى.


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مطار القاهرة

اخبار المطار

تركيا

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