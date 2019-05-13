أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

كتب محمود طه حسين

تسلمت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، على أن تصل المدارس الثانوى، اليوم، الاثنين.

وتبدأ المدارس الثانوى تسليمها للطلاب مباشرة دون أى مقابل مادى، حيث يحصل الطالب على رقم جلوسه مدون على ورقة كرتونية هى جزء من الاستمارة الورقية التى قام الطالب بكتابتها فى المدرسة التابع لها خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة تم إعلانها إلكترونيا على موقع الوزارة إلكترونيا، ويستطيع الطالب الحصول عليها من خلال الرقم الكودى الخاص به.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 8 يونيو المقبل، وتنتهى 3 يوليو القادم، ويؤدى قرابة 680 ألف طالب امتحاناتهم.