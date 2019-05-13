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أخر ضربات الأمن العام .. القبض على 25 هاربا خلال 24 ساعة فى المحافظات

الإثنين، 13 مايو 2019 04:00 ص
أخر ضربات الأمن العام .. القبض على 25 هاربا خلال 24 ساعة فى المحافظات أرشيفية - حبس
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام خلال 24 ساعة في ضبط 25 شخص هارب من عدة أحكام في محافظات متفرقة، من خلال حملات أمنية.

يذكر أن أجهزة الأمن، نجحت على مدار 4 سنوات، في  تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

 

 


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هاربون من الاحكام

الاحكام القضائية

الامن العام

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