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الإثنين، 13 مايو 2019 12:04 ص
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أخبار× 24 ساعة.. 98.39%‏ نسبة النجاح بنتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة.. 98.39%‏ نسبة النجاح بنتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج امتحانات - أرشيفية
كتب محمود راغب
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

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