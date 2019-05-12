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98.39 %‏ نسبة النجاح فى نتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج

الأحد، 12 مايو 2019 04:12 م
98.39 %‏ نسبة النجاح فى نتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج امتحانات أبناء المصريين بالخارج - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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‏اعتمدت اليوم الأحد، ‏نتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج للدور الأول من العام الدراسى الحالى ‏‏2018/2019، وبلغت النسبة المئوية للنجاح فى امتحان أبناء المصريين بالخارج للدور الأول ‏‏98.39 %‏، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان "أبناء المصريين فى الخارج" الدور الأول هذا العام ‏‏(54383) طالب وطالبة.

 

فيما بلغ عدد الحضور (53428) طالب وطالبة، وعدد الناجحين (52567) طالب وطالبة، وعدد المتغيبين عن أداء الامتحان (836) طالب وطالبة، أما عدد الطلاب والطالبات الذين سوف يؤدون امتحان الدور الثانى (1697) ‏والمقرر أن يبدأ فى يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 .‏

 

وكانت امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" بدأت خلال الفترة من 30 مارس ‏‏2019 وانتهت فى 9 إبريل 2019.‏

 

وجدير بالذكر أن امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" لجميع الصفوف الدراسية اعتبارًا من الصف الأول الابتدائى ‏وحتى الصف الثانى الثانوى العام تم عقدها فى 198 سفارة وقنصلية على ‏مستوى دول العالم التى يوجد لمصر تمثيل دبلوماسى بها.


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