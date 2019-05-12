video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

7 تحديات تواجه صناعة الغزل والنسيج.. تعرف عليها

الأحد، 12 مايو 2019 06:00 ص
7 تحديات تواجه صناعة الغزل والنسيج.. تعرف عليها غزل ونسيج أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

‏تعرضت صناعة الغزل والنسيج للعديد من التحديات طوال السنوات الماضية حالت دون تطورها وتسببت فى خسارتها نحو 40 مليار جنيه، ما دفع الدولة للبدء فى خطة طموحة لتطويرها بتكلفة تصل لنحو 25 مليار جنيه من خلال بيع أصول وفتح المعاش المبكر للعاملين، تعرف على أبرز تحديات الصناعة.

 

1 استمرار عمليات تهريب الأقمشة والغزول سواء من خارج البلاد أو من بعض المناطق الحرة.

2 ضعف الرسوم الجمركية على الواردات من مشتقات الصناعة .

3 ارتفاع تكلفة الخامات المحلية نتيجة تقادم الآلات وارتفاع استهلاك الطاقة.

4 دعم دول شرق آسيا والعديد من دول العالم لصناعة الغزل والنسيج وزراعة الأقطان.

5 عدم ثبات السياسة الزراعية الخاصة بزراعة القطن وتباين الزراعات بصورة سنوية.

6 ضعف التسويق لدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام مقارنة ببقية الشركات.

7 الاعتماد على الملابس التقليدية دون مواكبة خطوط الموضة العالمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير 25 شركة غزل ونسيج

وزير قطاع الأعمال: "بعد عامين ونصف نقدر نقول عندنا صناعة غزل والنسيج"

صناعة الغزل والنسيج

زراعة القطن

القابضة للغزل

اخبار الاقتصاد

البورصه

الاقتصاد اليوم

قطاع الاعمال العام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة